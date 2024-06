Lunedì 1° luglio parte, in anticipo, il cantiere che si prospetta come un incubo per gli automobilisti e i residenti della zona, quello di via Borgovico nuova.

Una settimana prima rispetto alla data dell’8 luglio precedentemente annunciata dall’amministrazione comunale, inizieranno dunque gli interventi di sostituzione della condotta dell’acquedotto comunale. Una decisione annunciata dal Comune e dalla società Lereti per cercare di concludere i lavori entro il mese di agosto.

Gli interventi non erano più stati riprogrammati dopo che nell’estate del 2021 la precedente amministrazione li aveva avviati e subito sospesi a causa delle pesanti ripercussioni sul traffico.

“Interventi non più rinviabili”, ha più volte ribadito il sindaco Alessandro Rapinese, che si è ripetutamente appellato ai cittadini chiedendo collaborazione. “Potrebbe avere un impatto devastante sulla viabilità. – aveva detto nelle scorse settimane – Lo sto dicendo con largo anticipo: iniziate a pensare a come muovervi. So che ci sarà un problema, faremo di tutto per lenirlo, ma adesso la responsabilità è di tutti”.

Quello di via Borgovico nuova è infatti uno dei cantieri più delicati per le inevitabili conseguenze sulla viabilità in città. L’amministrazione comunale, in una nota, spiega che “dopo attenti studi per limitare i disagi, la zona della via Borgovico “nuova” interessata dal cantiere sarà, in direzione Cernobbio, a senso unico di marcia. Il traffico in arrivo in città dalla via per Cernobbio sarà deviato alla rotonda fronte Iperal di Monte Olimpino e l’accesso in città sarà consentito dalla via Nino Bixio. In via Bixio, per questioni connesse a esigenze dei pullman doppi, viene istituito, in direzione centro città, senso unico di marcia tra la rotonda all’altezza di via XXVII Maggio e la via Borgovico “vecchia”. Il cantiere sarà attivo tutti i giorni dalle 7 alle 22”.

“Considerata l’importanza dell’intervento e i certi disagi, – sottolinea di nuovo Rapinese – l’amministrazione auspica la massima collaborazione da parte della cittadinanza. Rinnovare la condotta idrica della Borgovico ‘nuova’ garantisce l’ulteriore miglioramento della qualità del servizio e tutela ancor di più una risorsa preziosa come l’acqua”.