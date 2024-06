Truffe online in aumento nel pieno del periodo delle prenotazioni per le vacanze. Nel 2023 la polizia postale ha trattato in Italia oltre 16mila reati finanziari commessi in Rete, molti dei quali legati appunto alle trattative per la prenotazione di case vacanze, pacchetti e titoli di viaggio. E proprio la polizia postale insieme con Airbnb (nota piattaforma di prenotazione per alloggi a breve temine) diffondono una serie di consigli per evitare i malintenzionati.

I principali consigli anti truffa

Tra le regole da non dimenticare: controllare sempre l’indirizzo del sito web, non cliccare su link sconosciuti, diffidare da offerte troppo convenienti o richieste di caparra, non pagare con bonifico bancario, meglio usare la carta di credito che offre maggiori tutele. Prenotare, pagare e comunicare soltanto sulla piattaforma, controllare le recensioni e comunicare a prenotazione effettuata con il titolare dell’alloggio.

Qui tutte le informazioni