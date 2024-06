Incidente poco prima delle 12 di oggi a Collina d’Oro in Canton Ticino. Coinvolti tre veicoli.

Un 33enne automobilista svizzero residente nel Bellinzonese era in viaggio sulla strada cantonale in direzione di Agno. Stando a una prima ricostruzione della polizia cantonale si è scontrato con due vetture che circolavano in senso opposto. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica. Il 33enne ha riportato ferite di media gravità mentre altre cinque persone ferite meno serie. Sono stati tutti trasportati in ambulanza all’ospedale per gli accertamenti del caso. La strada cantonale, per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza, è rimasta chiusa fino alle 14.30 circa.