Ancora chiusure notturne sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Le limitazioni per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Da lunedì 1 luglio a giovedì 4 luglio, sempre dalle 22 alle 5 del mattino, sarà chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

L’alternativa segnalata da Autostrade per l’Italia è di prendere l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como e poi percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano, fino allo svincolo di Como Centro dove sarà possibile rientrare in A9.

Limitazioni alla circolazione anche per l’entrata e l’uscita di Turate per lavori. L’entrata sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 21 di lunedì 1 luglio alle 5 del mattino di martedì 2 luglio. Chiusa negli stessi giorni e orari anche l’uscita in direzione Lainate. Lo stop alla circolazione per l’entrata di Turate anche dalle 21 di martedì 2 luglio alle 5 di mercoledì 3.

Nella notte tra martedì 2 luglio e mercoledì 3 luglio, dalle 21 alle 5 del mattino, sarà chiuso per lavori il tratto tra Turate e Saronno, in direzione Lainate. Stop alla circolazione, negli stessi giorni e orari, anche l’allacciamento A9-A59 a Villa Guardia e Como est in direzione Svizzera.

Lavori che interessano anche l’entrata e l’uscita di Fino Mornasco. Dalle 21 di mercoledì 3 luglio alle 5 di giovedì 4 luglio, sarà chiusa al traffico l’uscita di Fino Mornasco in direzione Svizzera. Limitazione che si ripeterà la notte successiva, con gli stessi orari, sia per l’entrata che per l’uscita in entrambe le direzioni.

Le chiusure notturne anche nel weekend

Dalle 21 di venerdì 5 luglio alle 5 del mattino di sabato 6 luglio saranno chiuse sia l’entrata che l’uscita di Lomazzo in entrambe le direzioni.

Negli stessi giorni, a partire però dalle 23 e fino alle 5, sarà chiuso il tratto tra Lago di Como e l’allacciamento A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. La stessa limitazione si ripeterà, con gli stessi orari, nella notte successiva, ossia tra sabato 6 e domenica 7 luglio.

Sarà possibile, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano fino all’entrata dell’autostrada a Fino Mornasco.

“Si precisa che – specificano sul sito di Autostrade – per chi proviene dalla A59 Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9”

Prevista anche un’altra chiusura. Sempre nelle notti tra venerdì 5 luglio e domenica 7 luglio, dalle 23 alle 5 del mattino, stop alla circolazione nel tratto tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Lo svincolo di Como Centro quindi sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.