Esterno della discoteca Just club di via Maestri Comacini a Cermenate. Sono le 4.15 del mattino. Tra un gruppo di ragazzi scoppia una lite, apparentemente per futili motivi. Poi uno di loro, secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri di Cantù, avrebbe tirato fuori un coltello e si sarebbe accanito contro un 21enne italiano, colpendolo con diverse coltellate. Ferito anche un altro ragazzo, un 20enne italiano, che sarebbe intervenuto per difendere l’amico.

A quel punto l’assalitore, ancora non noto alle forze dell’ordine, sarebbe salito in auto insieme ad un’altra persona e sarebbe scappato via.

Il 21enne è gravissimo e in pericolo di vita. Subito dopo l’aggressione, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna ed è stato operato. In condizioni critiche, ma meno grave anche l’amico 20enne, anche lui ricoverato all’ospedale Sant’Anna.

Sul posto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Cantù, che ora stanno conducendo le indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere della zona per risalire all’aggressore, accusato di tentato omicidio.