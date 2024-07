La tenda vista lago in uno dei luoghi turistici della città e all’interno merce risultata rubata. La polizia di Stato è intervenuta nella tarda mattinata di ieri in un’area verde appena sopra la scalinata di viale Geno a Como. Con l’aiuto dei colleghi delle volanti e degli agenti della Locale hanno identificato 8 uomini, 7 marocchini e un tunisino, e hanno ispezionato il bivacco scoprendo oltre alla tenda e al focolare un deposito di merce rubata. In uno degli zaini è stato trovato materiale elettronico e ancora scarpe di marca, occhiali e cappellino griffati risultati rubati la notte precedente da un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Episodio che era stato denunciato dalla proprietaria. Gli uomini scoperti nel bivacco – di età compresa tra i 20 e i 28 anni – sono stati accompagnati in questura per l’identificazione. Sei di loro sono richiedenti la protezione internazionale, uno era regolarmente in possesso di permesso di soggiorno, mentre un altro, 24enne marocchino, è risultato irregolare in Italia motivo per cui è stato denunciato.

Lo zaino con gli oggetti rubati è stato attribuito ad un 28enne sempre di origini marocchine e richiedente la protezione internazionale che è stato arrestato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Perché ha mantenuto un atteggiamento ostile, offensivo e violento nei confronti dei poliziotti. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria.

Bivacco vista lago in viale Geno Nella tenda trovata merce rubata. Un arrestato