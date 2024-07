Stadio Sinigaglia di Como pronto per la Serie A a metà settembre: l’esordio in casa per i lariani è infatti fissato il 15 settembre. E’ l’obiettivo che vogliono raggiungere la società del Como 1907, l’amministrazione cittadina e la prefettura. Per quella data l’auspicio è arrivare ad avere 10.584 posti, come da deroga per le squadre neo promosse in A. La capienza che l’impianto di Como dovrà poi raggiungere resta fissata a 12mila spettatori. Con la presentazione ufficiale del calendario delle partite di Serie A è di fatto iniziata la corsa contro il tempo.

La squadra di Fabregas, neopromossa in A e alle prese con l’ammodernamento del proprio stadio, giocherà le prime tre giornate lontano da casa proprio per completare i lavori nell’impianto cittadino. “Abbiamo tre partite fuori e poi la pausa – fanno sapere dalla società del Como 1907 – L’obiettivo è sempre stato quello di giocare tutte le gare al Sinigaglia e i lavori stanno procedendo”. La pensa allo stesso modo il sindaco Alessandro Rapinese: “È da mesi che stiamo lavorando per adeguare lo stadio alle esigenze della Serie A non so se saremo pronti per la partita con il Bologna ma so di sicuro che ce la stiamo mettendo tutta”.

A fine giugno sono iniziati gli interventi per l’ampliamento del settore distinti. La zona dello stadio è stata transennata e dei lavori si sta occupando l’impresa Intesa Costruzioni Srl, la stessa che si è occupata dell’impianto di Bergamo. La data contrattuale di fine lavori per l’adeguamento del settore distinti è fissata al 16 agosto, per un costo di 362mila euro. I posti passeranno da 800 a 3.366. Si tratta della parte più rilevante della ristrutturazione e che a fine lavori permetterebbe l’ingresso degli spettatori nell’area chiusa dal 2016.

Sul fronte adeguamento gli interventi prevedono anche l’ampliamento del settore ospiti, verranno poi montate delle vetrate a protezione del vento e verrà rivista anche la zona dei tornelli per l’entrata e l’uscita dal Sinigaglia. Al termine di ogni intervento verranno svolte le verifiche di agibilità. L’amministrazione comunale e la società Como 1907 effettueranno controlli periodici per verificare lo stato dei lavori. Sul piano sicurezza il prefetto di Como, Andrea Polichetti nei giorni scorsi aveva spiegato che sarà potenziata la vigilanza interna ed esterna all’impianto, saranno installate nuove telecamere in viale Vittorio Veneto, viale Masia e nel parcheggio ospiti in via Colombo. Sempre per motivi di ordine e sicurezza verrà videosorvegliato il percorso che effettuano i tifosi ospiti per entrare e uscire dalla città.