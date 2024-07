La Pallacanestro Cantù chiama a raccolta i tifosi e lancia la campagna abbonamenti “Fattore Cantù” per la stagione 2024-25. “Il vero valore aggiunto di Pallacanestro Cantù è sempre stato il suo pubblico. Per questo motivo, la campagna abbonamenti è dedicata ai tifosi”, fa sapere la società.

Il prossimo campionato di A2 sarà composto da un girone unico di 20 squadre, con avversarie di grande fascino. Il numero delle partite casalinghe che l’Acqua S.Bernardo affronterà durante l’anno salirà dalle 16 della passata stagione a 19.

La campagna abbonamenti inizierà mercoledì 10 luglio per la fase iniziale riservata esclusivamente agli abbonati della passata stagione. Fino al 19 luglio sarà possibile, a un prezzo scontato, esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto.

Gli abbonati 2023-24 potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto anche inviando una e-mail all’indirizzo biglietteria@pallacanestrocantu.com, sempre entro il 19 luglio.

Lunedì 22 luglio la campagna “Fattore Cantù” aprirà a tutti i tifosi, con la fase 1 che durerà fino al 31 luglio. Dal 5 agosto fino al 20 settembre sarà attiva la seconda e ultima fase.

I prezzi ridotti sono validi per gli under 14 (nati nel 2010 compresi) e per gli over 70 (nati nel 1954 compresi). L’abbonamento potrà essere sottoscritto online su vivaticket.com o presso la sede societaria di via Como 216, a Cantù.

La biglietteria sarà aperta dal 10 al 12 e dal 16 al 19 luglio per la prelazione. Dal 22 al 26 e dal 29 al 31 luglio per la Fase 1. Dal 2 al 6, dal 9 al 13 e dal 16 al 20 settembre per la Fase 2.

Gli orari della biglietteria della sede, aperta dal lunedì al venerdì, prevederanno un’apertura dalle ore 17 fino alle ore 19:30.

Il servizio online, invece, sarà sempre disponibile. Ciascuna fase inizierà alle ore 10 del giorno di avvio indicato.