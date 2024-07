Maltempo, ingenti i danni in provincia di Como. Le zone maggiormente colpite dalle forti precipitazioni sono state Uggiate, Ronago, Faloppio, Albiolo, Solbiate con Cagno, dove fino ad ora si sono registrati 40 interventi di soccorso tecnico urgente da parte dei vigili del fuoco.

Nel comune di Uggiate con Ronago necessario soccorrere tre persone a bordo di un’auto in panne per l’improvviso allagamento della via. Esondati i torrenti Faloppia e Lura, l’esondazione ha causato danni in strada e nelle abitazioni. Nel comune di Faloppio, sempre per l’improvviso allagamento della sede stradale, una abitazione è rimasta isolata, al momento però l’immobile non è stato evacuato.



Nel complesso stanno intervenendo 12 automezzi tra autopompe, fuoristrada, carro maltempo, carro soccorso fluviale, con un totale di circa 30 vigili del fuoco impegnati sul territorio.

In mattinata risultavano allagate anche le due corsie di lungolago davanti a piazza Cavour a Como, in breve tempo tornato alla normalità. Non si contano rogge e torrenti ingrossati. Si registra anche una frana ad Argegno con inevitabili problemi per la viabilità sulla Regina e in altri punti del comune.