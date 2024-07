L’illuminazione della Pinacoteca, di Torre Gattoni e delle mura storiche. La gestione e manutenzione delle fontane e degli orologi, il restauro di monumenti e opere collegate al bicentenario di Alessandro Volta. Il Comune di Como cerca sponsor privati per la cura e il rilancio di opere pubbliche che l’amministrazione vorrebbe promuovere con l’aiuto dei privati.

Il bando per la ricerca di benefattori sarà pubblicato all’albo pretorio online e sul sito del Comune di Como fino alla fine dell’anno. La ricerca di sponsorizzazioni è relativa al periodo 2024-2027.

Tra i progetti per i quali il Comune ricerca sponsor compaiono tre opere di illuminazione architetturale con un costo stimato in 20mila euro per la Pinacoteca, 40mila per Torre Gattoni e 100mila per le mura storiche di via Nazario Sauro.

Per le fontane, i finanziatori dovrebbero occuparsi della manutenzione straordinaria e quindi della gestione. Nell’elenco degli impianti in cerca di un benefattore compaiono quelli di Camerlata, piazza Cavour, passeggiata Lino Gelpi e passeggiata Ramelli, oltre al monumento Life Electric sulla diga foranea. Il Comune vorrebbe poi sistemare e far funzionare grazie a sponsor privati gli orologi ci Porta Torre, Palazzo Cernezzi, Lungolario Trento, Camerlata, piazza Matteotti, via Garibaldi e piazza del Popolo. Per le fontane l’investimento previsto è dai 2 ai 10mila euro l’anno. Per ogni orologio invece, la spesa prevista è di 4mila euro l’anno.

Caccia ai benefattori anche per i monumenti. Per il Tempio Voltiano, l’obiettivo è rifare l’illuminazione esterna, costo stimato 30mila euro. La speranza del Comune è di ottenere una sponsorizzazione da 65mila euro complessivi per rimettere a nuovo la statua di Alessandro Volta.

Tra i progetti previsti compare anche la realizzazione di una passeggiata dei Nobel tra il lungolago Mafalda di Savoia, viale Puecher e viale Cavallotti. Un’opera da 200mila euro. Richiesta una somma doppia invece per rimettere a nuovo il faro di Brunate.