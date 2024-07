Il governo del Ticino ha diffuso i dati relativi alla popolazione del Cantone. Le statistiche si riferiscono al 2023. L’anno si è caratterizzato per un numero basso di nascite, ulteriormente sceso rispetto al 2022, e da un numero di decessi elevato ma stabile. La combinazione porta il saldo naturale al terzo valore più basso misurato (-1.098 persone), dopo quelli del 2020 e 2022 (-1.561 rispettivamente -1.102 persone).

I dati del movimento naturale della popolazione del 2023 forniscono molte altre informazioni, ad esempio su su matrimoni e divorzi.

Nascite in calo

Nel 2023 sono state registrate 2.390 nascite, un valore in calo rispetto a quello osservato nel 2022 (2.435). Questa diminuzione si inserisce in un’evoluzione caratterizzata dal calo della natalità che si protrae quasi ininterrottamente dai primi anni 90. Oltre alla diminuzione delle nascite, si assiste a un progressivo aumento dell’età media delle mamme alla nascita del primo figlio, passata nell’arco dai 25,8 anni del 1969 ai 33 del 2023 (+7,1).

Aumentano i decessi

Nel 2023 in Canton Ticino sono stati contati 3.488 decessi, il terzo valore più alto mai osservato negli ultimi 100 anni dopo quelli nel 2020, quando si era in piena pandemia di Covid-19, e nel 2022. Il tasso indica che vi sono 9,8 morti ogni mille abitanti, un dato superiore a quello degli anni precedenti la pandemia, quando la media era 8,9 (periodo 2015-2019). Nel 2023 sono deceduti 1.613 uomini e 1.875 donne. L’età media di morte è di 79,8 anni per gli uomini e di 84,5 anni per le donne.

Matrimoni in diminuzione

Nel 2023 sono stati celebrati 1.206 matrimoni, 138 in meno rispetto al 2022. Nel corso degli ultimi cinquant’anni in Canton Ticino l’età media alle prime nozze è cresciuta di otto anni per entrambi i sessi, fissandosi nel 2023 a 35,9 anni per gli uomini e a 33,9 anni per le donne. Oltre al posticipo del matrimonio, vi è un altro elemento che caratterizza le unioni di oggi rispetto a quelle del passato, ossia la crescita delle seconde o successive nozze. Nel corso degli ultimi cinquant’anni la quota di matrimoni in cui almeno uno dei due coniugi ha già avuto una precedente esperienza è cresciuta dal 15,1% del 1974 al 32,9% del 2023.

Flessione dei divorzi

I divorzi registrati nel 2023 sono 591, 95 in meno rispetto a quanto rilevato nel 2022. Le decisioni del 2023 sono state dichiarate in media dopo 17 anni

di matrimonio.