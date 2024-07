Kimi Raikkonen e la moglie Minttu Virtanen a passeggio nelle vie di Como. La foto è stata pubblicata dall’ex pilota di Formula 1 e dalla compagna sui social. Il campione del mondo 2007 del resto lo scorso anno ha voluto prendere proprio una casa sul lago e quindi il giro in centro storico mostrato ai fans non è una sorpresa. Certo è che un anti-personaggio come Raikkonen è sempre stato – non ha mai amato le luci della ribalta, pensava solo alle gare e ad andare forte – non può non trovarsi bene a Como, una città dove i vip che vengono riconosciuti di solito vengono lasciati in pace.