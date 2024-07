Spacca e danneggia gli interni della stazione ferroviaria di Como Lago e aggredisce poliziotti. Arrestato un marocchino di 28 anni, irregolare sul territorio, senza una fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

Una segnalazione – arrivata al 112 questa mattina intorno alle 6.30 – ha avvisato la polizia di un marocchino che stava danneggiando gli interni della stazione e aveva aggredito la guardia giurata intervenuta per fermarlo. La volante della polizia è dunque arrivata nella stazione di Como Lago, in largo Leopardi. Gli agenti una volta arrivati sul posto, con non poca difficoltà hanno calmato il ragazzo marocchino, che è stato portato in Questura. Negli uffici però, durante le fasi di identificazione, l’uomo ha iniziato nuovamente a dimenarsi in maniera violenta, sferrando una gomitata a un agente. Il poliziotto ha riportato una vistosa ecchimosi nella parte frontale del viso, ed è stato portato al pronto soccorso per farsi visitare.

Il 28enne marocchino è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni e denunciato in stato di libertà per danneggiamento e per essersi rifiutato di fornire alle autorità le proprie generalità.