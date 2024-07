Incidente questa mattina poco prima delle 10 in via Milano a Valbrona. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate un’auto e una moto. A bordo della due ruote un ragazzo di 18 anni che ha riportato ferite gravi. Dopo le manovre di rianimazione è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Varese in codice rosso. Purtroppo però è morto poi in ospedale. A bordo della vettura un 55enne, sotto shock ma illeso. Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri per i rilievi.