Vallemaggia, torna il maltempo e anche la paura nella zona già duramente colpita dall’alluvione. In una nota il Dipartimento delle istituzioni comunica che “in ragione dei temporali previsti da domani e dell’attuale fragilità idrogeologica, sono state disposte delle misure precauzionali in base all’analisi dei rischi effettuata dai servizi tecnici del Dipartimento del territorio. Servizi che hanno definito delle aree di evacuazione nelle zone già maggiormente interessate dai dissesti idrogeologici”.

E’ stato disposto che da venerdì 12 luglio alle 6 è prevista un’evacuazione dei residenti, per la Val Lavizzara via terra, per le zone al di sopra della frana di Fontana vi sarà la possibilità di essere evacuati per via aerea. Alle persone toccate dalla misura si richiede di lasciare le zone in coordinazione con i Comuni interessati e gli enti di primo intervento. Per coloro che non saranno ospitati da parenti o amici è prevista la possibilità di alloggio presso il Centro della Protezione civile di Ascona. La richiesta di eventuale alloggio presso la PCi di Ascona deve essere effettuata previo contatto telefonico al numero 0848 25 55 55.

