Villa Geno torna al Comune di Como. La giunta cittadina ha deciso di non rinnovare la concessione alla società Sunlake srl di Villa Margherita in viale Geno, conosciuta come Villa Geno per metterla a disposizione della città. Il 9 luglio è scaduta la concessione dell’immobile ai privati e la giunta di Palazzo Cernezzi ha scelto – come detto – di non rinnovare.

Nei documenti comunali sono riportate le motivazioni della decisione: “A seguito dell’istruttoria il Settore competente ha sottoposto alla Giunta Comunale una proposta per l’espressione dell’indirizzo in ordine all’eventuale rinnovo, dopo approfondita discussione, emergeva l’orientamento della Giunta Comunale di riservarsi di riconsiderare l’utilizzo attuale dell’immobile, valutando anche la possibilità di imprimere allo stesso una eventuale diversa destinazione e, eventualmente, ricorrere nuovamente al mercato, tramite una procedura ad evidenza pubblica, al fine di verificare la possibilità di massimizzare il beneficio economico per l’Ente o abbinando obbligazioni ulteriori in capo ad un eventuale nuovo concessionario”.

Questa dunque la motivazione scritta nero su bianco nelle carte del Comune.

Villa Margherita, che si affaccia sul lago in viale Geno, è un complesso immobiliare di interesse storico-ambientale, circondato da un’area verde e da una terrazza panoramica e da una fontana nel parco aperto al pubblico.