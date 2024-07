La 72esima edizione della Fiera del Libro di Como è in programma dal 24 agosto (giorno dell’inaugurazione) all’8 settembre, nella storica location di Piazza Cavour. Anche quest’anno previsti due padiglioni: uno per accogliere gli espositori e uno interamente riservato agli appuntamenti in programma tra incontri, presentazioni, dialoghi e molto altro.

Decine di migliaia, come ogni anno, i titoli presenti e sempre più numerose le tematiche e i generi letterari a disposizione grazie ai nuovi ingressi nella famiglia della Fiera del Libro e ai ricchi cataloghi delle librerie e delle case editrici locali­ che rimangono il cuore tradizionale dell’esposizione.

Fitto il calendario di eventi che porta a Como ospiti di fama nazionale e internazionale a presentare alcune delle più interessanti recenti novità editoriali alternandosi con scrittori e intellettuali comaschi. Tra questi la nota scrittrice del mondo dell’infanzia Giusi Quarenghi, nel giorno di apertura seguita, dai sociologi comaschi Chiara Giaccardi e Mauro Magatti. La serata inaugurale della Fiera, si concluderà con l’intervento di Carlo Boccadoro, compositore e direttore d’orchestra di fama internazionale,

Ricco, come detto, il calendario delle iniziative e lunghissimo l’elenco degli autori che si alterneranno sul palco.

Non mancheranno appuntamenti nati da importanti sinergie e collaborazioni sul territorio, come il dialogo tra la procuratrice speciale dell’Ospedale Valduce, Mariella Enoc e Fabio Marchese Ragona, autore della biografia di Papa Francesco,o l’incontro dedicato alla promozione in serie A del Como 1907, con ospite il direttore sportivo Charlie Ludi.

Grande attesa anche per l’ospite internazionale di quest’anno, romanziere tradotto in moltissime lingue: lo svedese Björn Larsson, che sarà ospite di un evento dal titolo “Come un romanziere diventa saggista” sabato 31 agosto giorno di Sant’Abbondio.

Per l’ultima presentazione sotto il tendone, domenica 8 settembre, la Fiera ospiterà Amalia Ercoli Finzi, la prima donna a laurearsi in Ingegneria aeronautica in Italia e una delle personalità più importanti al mondo nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali.