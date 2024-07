Scivola lungo una parete rocciosa, 48enne ricoverato all’ospedale di Monza dove è arrivato in codice rosso (massima gravità) in elisoccorso. L’intervento di soccorso questa mattina a San Bartolomeo Val Cavargna per l’uomo residente in paese che si trovava in montagna per una passeggiata. È caduto tra le frazioni ”Rus” e ”Oggia” in una zona impervia. Intervento del 118, del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Porlezza. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. La richiesta di aiuto attorno alle 9, complesse le operazioni di recupero. L’arrivo in ospedale poco dopo mezzogiorno.