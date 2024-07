Addio al dottor Piergiuseppe Conti, per quattro mandati presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Como. Un professionista stimato dai colleghi e dai pazienti. Di seguito, il ricordo di Pierluigi Spata, attuale presidente dei medici lariani.

“Peppo, così veniva chiamato da tutti noi il Dr. Piergiuseppe Conti, se ne è andato, lasciando un grande vuoto nel mondo medico e non solo.

Peppo è stato Presidente del nostro Ordine Provinciale per quattro mandati, periodo durante il quale ha rivestito anche il ruolo di componente del Comitato Centrale della FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini dei medici e Odontoiatri), massimo organo di Governo della nostra Federazione Nazionale.

E’ stato anche segretario regionale dello SNAMI (Sindacato Nazionale autonomo medici italiani), importante sindacato della medicina generale, ma è stato soprattutto un grande Medico di Famiglia, come a Lui piaceva giustamente essere chiamato, sempre gentile e disponibile con i pazienti e con i Suoi Colleghi.

Punto di riferimento importante per i Suoi assistiti, lo è stato anche per tutti noi nel Suo ruolo di Presidente di tutti i Medici; ricordo molto bene i duri scontri a livello nazionale e regionale a difesa del cittadino e a tutela della nostra professione. Personalmente ricordo benissimo che, quando decise di lasciare la Presidenza e passarmi il testimone, mi disse: “ricordati è un impegno bellissimo, istruttivo che ti farà crescere, ma nello stesso tempo è devastante per la tua vita privata e per la tua famiglia”. E così è stato e ho fatto tesoro dei Suoi consigli e di tutto quello che ho imparato durante la Sua Presidenza prima come consigliere e poi come segretario.

Nel 2010, in occasione della ricorrenza del centenario dell’istituzione degli Ordini, scrisse nel suo articolo, pubblicato sul bollettino speciale dedicato a quell’evento, “ Ho avuto la fortuna di fare esperienze diverse, in università, in ospedale, sul territorio, dove poi ho svolto la maggior parte del mio lavoro, e dappertutto ho toccato con mano cosa fosse la Professione del Medico. Un impegno totale di un uomo in aiuto e nell’interesse di un altro uomo che in difficoltà chiede aiuto.”

Peppo ha avuto la fortuna di avere accanto a sé Giuliana, grande donna e medico, che lo ha sempre sostenuto e che purtroppo è scomparsa prematuramente. I figli Paola ed Enrico però sono sempre stati al suo fianco fino all’ultimo.

Peppo, l’ultimo Past President, non c’è più ma mi piace ricordarlo sorridente, come nel suo stile, disponibile e conciliante ma nello stesso tempo determinato e sempre sul pezzo.

Grazie Peppo per quello che ci hai dato e insegnato; ciao Peppo sarai sempre nel cuore di tutti noi”.