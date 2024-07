Presentate le nuove maglie del 1907 per la stagione 2024/25 nella duplice versione per le partite in casa e in trasferta.

La nuova maglia home ha l’iconica stampa del lago realizzata per il Club, re-immaginata in strisce solide che vanno in pendenza graduale da sinistra a destra. Il kit home è interamente blu royal, con un’aggiunta di bianco nella palette dei pantaloncini e degli sponsor. Il retro della maglia riporta un motivo che recita semplicemente “Como 1907”, in una striscia graduata che ripropone la stampa del lago.

I kit sono progettati per assorbire l’umidità, migliorando il comfort e le prestazioni. I tifosi del Como 1907 possono godere della stessa tecnologia avanzata e degli stessi vantaggi prestazionali dei giocatori.

I nuovi kit per la stagione 24/25 saranno disponibili per l’acquisto online su https://shop.comofootball.com e a breve negli store fisici.