Pesci, interi o in tranci, ma anche zampe di ovini e parti di altri animali, conservati in cartoni da imballo e secchielli di plastica sistemati in un banco freezer in barba alle norme per la conservazione dei prodotti per la vendita e senza etichette per la tracciabilità del prodotto. Complessivamente, 120 chilogrammi di alimenti, sequestrati dalla guardia di finanza di Erba in un mini market gestito da un pakistano.

Il titolare è stato denunciato per detenzione di alimenti, destinati alla vendita, in cattivo stato di conservazione. Durante il controllo nell’attività commerciale, i militari delle fiamme gialle hanno trovato anche alimenti per bambini mancanti delle indicazioni minime in lingua italiana previste dalla normativa a tutela del consumatore. Accertate e sanzionate anche violazioni amministrative sul protocollo di sicurezza alimentare.