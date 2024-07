Regione Lombardia ha approvato il decreto che elenca i beneficiari di Dote Scuola Materiale Didattico per l’anno scolastico 2024/2025 e Borse di Studio statali per l’anno scolastico 2023/2024, anticipando di due mesi l’erogazione dei contributi. L’iniziativa è destinata a sostenere gli studenti provenienti da famiglie con un Isee inferiore a 15.748,78 euro.

“Il nostro impegno come Regione Lombardia – commenta l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – è guidato dalla volontà concreta di supportare le famiglie lombarde, non obbligandole ad anticipare i fondi per gli studi dei figli, e di trasformare l’istruzione in un vero motore di inclusione sociale. Vogliamo garantire a ogni studente l’opportunità di accedere a materiali didattici utili per il percorso formativo”.

Sono 125.475 gli studenti che riceveranno da Regione Lombardia il contributo di 223 euro per l’acquisto di libri e materiali didattici per l’anno scolastico e formativo 2024/2025.

Per ‘Dote Scuola – componente Materiale Didattico’ l’investimento totale di Regione Lombardia è di oltre 15 milioni di euro, che si aggiungono alle risorse statali di circa 12 milioni di euro.