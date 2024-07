Un pub trasformato in una discoteca senza i necessari permessi e 444 persone a fronte di una capienza massima di 250. Blitz della polizia di Stato sabato scorso al Genesi di Alzate Brianza. Contestate sanzioni per 3.500 euro. I proprietari sono stati denunciati. L’intervento è scattato dopo monitoraggi e accertamenti. Gli agenti sono intervenuti in collaborazione con il personale del III° reparto mobile di Milano e con la guardia di finanza di Como.

I gestori del locale, secondo quanto accertato avevano pubblicizzato l’evento sui social. In quella che per gli inquirenti era una discoteca abusiva sono state contate 444 persone che ballavano. Identificati il titolare e 17 dipendenti, uno non in regola. Tra le violazioni contestate anche irregolarità nelle uscite di sicurezza.