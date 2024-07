E’ stato individuato dall’elicottero della guardia di finanza nella zona di Griante e recuperato dai mezzi navali dei vigili del fuoco e della guardia costiera il corpo del turista inglese di 22 anni annegato ieri nel Lago di Como. La procura di Como ha disposto l’autopsia sul giovane, oltre al sequestro della barca che il ragazzo e la fidanzata avevano noleggiato per un giro sul lago finito purtroppo in tragedia. I carabinieri della compagnia di Menaggio sono al lavoro per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Il giovane inglese, Sam Paul Rigby, studente residente a Liverpool era in vacanza sul Lario con la fidanzata 19enne. La coppia alloggiava in un hotel a Tremezzina. Ieri, i due hanno noleggiato una barca a Varenna e sono usciti per un’escursione. Al largo, nella zona di Menaggio, i ragazzi si sarebbero tuffati. Mentre facevano il bagno, l’imbarcazione, spinta probabilmente dalle correnti è andata alla deriva senza che i giovani riuscissero a risalire a bordo.

La 19enne è riuscita a chiedere aiuto a un’imbarcazione di passaggio, ma il 22enne era scomparso in acqua. Dalla barca che ha recuperato la ragazza inglese è stato dato l’allarme e sono scattate le ricerche, coordinate dalla sala operativa della guardia costiera, che hanno coinvolto anche i mezzi navali dei vigili del fuoco. Ricerche anche con gli elicotteri dei pompieri e della guardia di finanza del reparto aeronavale di Como.

Intorno alle 19, l’elicottero della guardia di finanza ha avvistato il corpo del 22enne, purtroppo senza vita, nelle acque davanti al territorio di Griante. Il corpo di Sam Paul è stato recuperato e portato in ospedale, in attesa dell’autopsia, disposta dal sostituto procuratore Giuseppe Rose. Recuperata anche la barca che era stata noleggiata dalla coppia inglese. Il mezzo è stato sequestrato per gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Menaggio, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia.