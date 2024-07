Esodo estivo, cantieri in città, gite sul lago favorite dalla bella giornata: Como paralizzata dal traffico oggi, con le auto a passo d’uomo sia sull’autostrada A9 che in centro.

Code e traffico rallentato sin dal mattino tra Grandate e Monte Olimpino e tra Monte Olimpino e Chiasso per l’attraversamento della dogana in entrambe le direzioni. C’è infatti chi rientra dalle vacanze dirigendosi verso il confine svizzero e chi invece arriva dagli altri paesi europei per trascorrere le ferie sui laghi e nelle principali località italiane. I rallentamenti si sono protratti anche nel pomeriggio.

Per questo terzo sabato di luglio, la società Autostrade per l’Italia aveva annunciato una giornata di traffico intenso con possibili criticità. E così è stato anche sul Lario. A peggiorare la situazione nei giorni feriali, le chiusure sulla A9, sospese nel weekend, che creano disagi ai tanti turisti che viaggiano nelle ore serali e notturne e che di conseguenza si riversano in città. Anche la prossima sarà una settimana di annunciate chiusure notturne.

È stata una giornata di paralisi, come detto, anche sulle principali arterie del capoluogo. In particolare, lunghe code si sono create da Monte Olimpino verso via Bixio e via Borgovico nuova, dove il cantiere in corso, attivo tutti i giorni dalle 7 alle 22 sino alla fine di agosto, sta provocando numerosi disagi agli automobilisti. Sulla Borgovico, infatti, si viaggia a senso unico soltanto in direzione Cernobbio. Il traffico in arrivo dalla via per Cernobbio viene deviato lungo via Bellinzona fino alla rotonda fronte supermercato di Monte Olimpino. L’accesso in città è consentito da via Nino Bixio, che nell’ultimo tratto verso il centro diventa a senso unico. Auto a passo d’uomo anche in via Fratelli Rosselli. Oggi in diversi punti critici, tra cui la rotonda di piazza Santa Teresa, erano presenti gli agenti della polizia locale a dirigere il traffico.

Nella giornata di domani, l’evento “Triathlon Sprint” in programma dalle 13 alle 14.30, potrebbe peggiorare una situazione viabilistica già delicata. Previsto, durante la manifestazione, il divieto di transito in via Silvio Pellico e in via Per Cernobbio, nel tratto compreso tra la rotatoria al confine con Cernobbio fino all’intersezione con via Bellinzona.