Incidente all’alba di oggi a Domaso sulla Statale Regina. Un 17enne di Dongo è caduto mentre era in sella alla sua moto per cause ancora da accertare. Non sarebbero, infatti, coinvolti altri veicoli. E’ stato trovato a terra privo di sensi attorno alle 4 del mattino ed è stato chiesto l’intervento dei soccorsi. Arrivate ambulanza ed automedica e in colo si è alzato l’elisoccorso che lo ha trasferito in codice rosso – massima gravità – all’ospedale di Gravedona. Dove sarebbe stato operato in mattinata. Sono intervenuti i carabinieri di Menaggio per ricostruire la dinamica dell’incidente.