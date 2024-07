Scuole di Como, il nuovo annuncio del sindaco Alessandro Rapinese: chiuderà anche la scuola dell’Infanzia di piazzale Giotto a Prestino. La decisione, ancora da definire per quanta riguarda i tempi, è stata comunicata ieri sera in consiglio comunale, rispondendo alla domanda posta dal consigliere del PD, Stefano Legnani, che aveva posto un quesito riguardo ad alcuni lavori legati alla struttura della Primaria di via Isonzo.

Quindi la conferma. “L’immobile di via Isonzo sarà oggetto di rifacimento – ha chiarito il primo cittadino – e piazzale Giotto sarà una delle scuole che andrà a chiudere. Negli ultimi 10 anni, contrariamente a quanto accaduto in altre città italiane, qui non si è chiuso nulla ma non è che l’inverno demografico non ci sia stato. Per questo – aggiunge – la decisione la prendiamo noi”.

I lavori in via Isonzo permetteranno di accogliere i bambini dell’asilo che il Comune chiuderà.

Nel rispondere Rapinese ha ribadito che il processo di razionalizzazione è appena iniziato e che dopo l’immobile di Prestino arriveranno ulteriori sospensioni delle attività. Del resto, è noto, l’amministrazione sta conducendo da tempo uno studio che riguarda numero di iscritti, manutenzioni e lavori da svolgere negli edifici anche in relazione alla dispersione di energia e calore degli immobili. Da questa indagine uscirà la mappa delle scuole che andranno a chiudere.