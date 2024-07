L’allarme è scattato attorno alle 14. Per un turista tedesco di 51 anni disperso nel lago di Como dove oggi pomeriggio si è tuffato da una barca presa a noleggio per aiutare il figlio di 12 anni che era in difficoltà in acqua mentre faceva il bagno e che è stato recuperato dai passeggeri di un’altra imbarcazione che hanno lanciato la richiesta di soccorso al 112.

La Guardia Costiera sta coordinando e partecipando alle ricerche con i propri mezzi al largo tra Dongo, Gravedona e Colico, e sta fornendo assistenza alla moglie del 51enne e ai due figli (di 12 e 17 anni).

Sul posto stanno operando anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco decollato da Malpensa e i sommozzatori e un secondo elicottero della Guardia di Finanza, oltre ai carabinieri di Gravedona e Uniti.



Soltanto pochi giorni fa un’altra gita sul lago si era trasformata in tragedia per una giovane coppia di turisti inglesi.

