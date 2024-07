Quasi due milioni e mezzo di euro destinati all’acquisto di attrezzature sanitarie per gli ospedali comaschi. Sono in arrivo dalla Regione risorse per l’Asst Lariana pari a 2 milioni e 471mila euro, per l’ammodernamento tecnologico di case di comunità, ospedali e consultori.

“Si tratta di investimenti importanti, che rispondono alle richieste avanzate dall’Asst – spiega l’assessore regionale Alessandro Fermi – Le nuove attrezzature saranno fondamentali per continuare a sostenere l’innovazione, anche in campo sanitario. Gli oltre due milioni di euro messi a Bilancio – prosegue Fermi – serviranno per acquistare apparecchiature di supporto alla diagnosi (quali ecografi, elettromiografi, sonde iodocaptazione e holter cardiaci), ma anche attrezzature e arredi sanitari (come event recorder, dermatoscopi, ecg, defibrillatori con monitoraggio, spirometri, retinoscopi, fasciatoi, poligrafi, elettrocardiografi e letti elettrici). Infine, Asst Lariana verrà dotata di nuove apparecchiature di supporto alla cura, tra cui ventilatori polmonari, incubatrici e ventilatori neonatali”.