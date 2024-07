Tragico incidente oggi poco prima delle 14 a Bosco Gurin, in Canton Ticino.

Secondo una prima ricostruzione e per cause da chiarire, un 53enne cittadino svizzero domiciliato in Vallemaggia è stato investito dal suo veicolo, in retromarcia senza conducente, in un posteggio in via Undrum Lee. Sul posto, oltre agli agenti della polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Rega. L’uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate.