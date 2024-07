Da questa mattina operai al lavoro in via Oltrecolle a Como per il cantiere programmato per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi e della strada. Secondo un’ordinanza pubblicata dal Comune, in orario diurno, dalle 8 alle 18, verrà chiusa al traffico la corsia di marcia nel tratto di strada compreso tra i civici 31 e 19 con l’istituzione del senso unico alternato sulla corsia opposta regolato da semaforo (dalle 9 alle 16.30) e da movieri nelle fasce orarie di punta e quindi dalle 8 alle 9 e dalle 16.30 alle 18. In orario serale e notturno verrà ristabilita la normale viabilità.

Oggi i lavori sono iniziati ma gli interventi in corso per il momento non hanno richiesto l’istituzione del senso unico alternato. Inoltre, complice lo scarso traffico dovuto al periodo di ferie, nella prima giornata di cantiere si sono registrati pochi disagi.

Si è iniziato, come detto, oggi, ma non è stata indicata una data di fine cantiere. L’unica indicazione che viene evidenziata è che l’intervento “dovrà necessariamente terminare entro l’inizio dell’anno scolastico”.

Sempre da oggi ma in questo caso fino al 7 agosto soltanto in orario notturno (dalle 21 alle 6 del mattino) operai in azione anche sul Viadotto dei Lavatoi nel tratto tra la rotatoria di via Oltrecolle e via Canturina per lavori sulla campata di scavalco della linea ferroviaria. Previsto anche in questo caso il senso unico alternato.