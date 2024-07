Al Valico Crociale dei Mulini (Ponte Faloppia), in entrata in Italia, sabato scorso è stato fermato un cittadino montenegrino. Nel baule dell’auto la guardia di finanza ha scoperto 21 bottiglie di vino pregiato di quasi 16 litri (valore indicato in fattura poco più di 15 mila franchi). Merce sequestrata mentre per l’uomo è scattata la denuncia per sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcol e e sulle bevande alcoliche.

Nella stessa giornata, tra Brogeda e Maslianico, è stato fermato per un controllo un cittadino italiano residente in Svizzera, sulla cui auto è stato trovato un quadro in legno d’autore, sottoposto a sequestro amministrativo. L’Ufficio dell’Agenzia delle Accise delle Dogane e Monopoli provvederà all’emissione delle sanzioni previste.