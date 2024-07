Nuovo colpo di mercato del Como. La società lariana ha infatti ingaggiato il difensore francese campione del mondo Raphaël Varane – la scorsa stagione in forza al Manchester United – con un contratto di due anni con opzione di prolungamento.

Varane ha vinto tre titoli de La Liga spangola e quattro Champions League durante la sua permanenza al Real Madrid. Il francese ha anche aiutato il Manchester United a vincere i suoi primi trofei importanti in sei anni, sollevando la Carabao Cup 2023 e poi la FA Cup 2024 allo stadio di Wembley.

Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907, ha detto: “Raphaël è un giocatore speciale e il suo ingaggio è la prova dell’ambizione che abbiamo per questo club. Ha vinto tanto in carriera e l’esperienza che ha accumulato in due dei migliori campionati del mondo non può essere sottovalutata. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui”.

Al momento della firma, il giocatore ha commentato: “Sono molto felice ed entusiasta di questo nuovo progetto, non vedo l’ora di iniziare e poter conoscere la squadra e i miei compagni. All’inizio ero curioso di scoprire di cosa si trattasse e poco dopo ho realizzato quanto questo progetto sia speciale e diverso da tutti gli altri che mi erano stati proposti, quindi ho voluto saperne di più. Una volta che la cosa è diventata concreta è andata subito in cima alla mia lista e siamo riusciti a concludere. Ho molta esperienza ai massimi livelli, e ora poter condividere queste conoscenze per aiutare un club a costruirsi per arrivare in alto è un qualcosa di bellissimo”.

Un ingaggio che segue quello del centrocampista Luca Mazzitelli. Ora si attendono ulteriori annunci, a partire da quello del centrocampista tedesco del Fortuna Dusseldorf Yannik Engelhardt, classe 2001.