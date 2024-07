Violenta rapina ieri mattina in un’edicola a Mariano Comense, arrestato un 20enne. Il giovane, armato con un coltello con una lama di 25 centimetri, avrebbe fatto irruzione nel negozio di via Songia, attorno alle 9. Il malvivente ha minacciato l’edicolante e avrebbe anche sferrato una coltellata, colpendo la donna a una mano e ferendola, fortunatamente non in modo grave. Si è poi fatto consegnare i soldi, circa 200 euro secondo le prime informazioni.

L’edicolante, una donna di 53 anni, ha chiesto aiuto e denunciato quanto accaduto. E’ stata soccorsa e portata all’ospedale di Carate Brianza, dove è stata medicata.

Fuggendo dall’edicola, nella concitazione il rapinatore si sarebbe a sua volta ferito. Il malvivente si è allontanato dal negozio, ma è stato poi costretto a chiamare i soccorsi.

Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno rapidamente collegato il giovane ferito, un 20enne di Mariano con precedenti di polizia, alla rapina appena denunciata in via Songia. Il 20enne è stato prima portato all’ospedale di Desio e poi arrestato per rapina e portato in carcere al Bassone.