Un Como che dopo la promozione in serie A continua a fare sognare i suoi tifosi. La società lariana è protagonista assoluta del mercato ed è sempre più al centro dell’attenzione degli addetti lavori nazionali e internazionali.

L’acquisto del campione del mondo francese Raphael Varane ha sicuramente fatto scalpore. Il difensore 31enne, nel pieno della sua maturità agonistica, ha infatti scelto il Lario dopo le esperienze con Real Madrid e Manchester United.

Prima di lui avevano deciso di credere nel progetto del club e di mister Cesc Fabregas, altri giocatori di rilievo, a partire dal campione europeo 2021 Andrea Belotti. E presto sono attesi ulteriori acquisti per rinforzare la rosa.

La società, intanto, ha ufficializzato la separazione da uno dei protagonisti della promozione in A: il portiere Adrian Semper è stato infatti ceduto a titolo definitivo al Pisa.

L’esordio in campionato, lo ricordiamo, sarà lunedì 19 agosto a Torino contro la Juventus; seguiranno altre due trasferte, a Cagliari e a Udine, in attesa di poter utilizzare lo stadio Sinigaglia. La struttura è al centro dei lavori di adeguamento per la serie A, opere che stanno procedendo celermente.

La squadra è in Austria ed è reduce dalla sconfitta in amichevole per 1-0 con gli arabi dell’Al Hilal.

Una gara in cui mister Cesc Fabregas ha mischiato le carte e in cui non sono mancati buoni spunti della formazione lariana.

Il Como proseguirà il suo ritiro oltreconfine fino al prossimo weekend, ma prima di tornare disputerà un nuovo incontro. Appuntamento fissato per sabato prossimo alle 14.30 contro i tedeschi del Wolfsburg.