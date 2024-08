Rosa 2024-2025 al completo per la Pallacanestro Cantù. La società brianzola ha trovato l’accorso, con contratto annuale e opzione per la stagione 2025-2026, con il giocatore Grant Basile. Nato il 19 aprile 2000 a Pewaukee, Wisconsin, Grant Basile è un ala-centro di 206 centimetri per 106 chili. Dotato di doppio passaporto grazie alle origini italiane della famiglia, Basile ha partecipato a diversi raduni della Nazionale, senza però aver ancora fatto il suo esordio ufficiale con l’Italbasket. Quest’ultimo particolare fa si che il nuovo acquisto non goda ancora dello status di giocatore di formazione italiana e sarà quindi tesserato come straniero.

Nel nostro Paese Basile ha giocato con Tortona, Orzinuovi e Pistoia (allenato proprio da Nicola Brienza, attuale allenatore di Cantù). “Chiudiamo il roster con l’aggiunta di un giocatore con cui ho già lavorato in passato, occasione in cui ho avuto il modo di apprezzarne le qualità tecniche e umane. – spiega lo stesso Brienza – Penso che sia un giocatore capace di incastrarsi perfettamente nel nostro roster e che quindi sarà in grado di dare un grande contributo alla squadra, per cercare di rendere al meglio e quindi lottare per i nostri obiettivi”.

“Sono molto emozionato e contento di poter giocare in una squadra storica come Cantù. Ringrazio il Club per questa opportunità. – commenta Grant Basile – Non vedo l’ora di poter giocare davanti a una delle migliori tifoserie d’Italia. Ci aspetta una grande stagione insieme”.