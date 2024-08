Resta ricoverata in prognosi riservata la 17enne rimasta coinvolta in un grave incidente sabato mattina a Como nella centrale via Milano all’altezza della svolta in via Cigalini. O0 schianto tra auto e moto poco dopo le 9.30. la giovane che viaggiava in sella a uno scooter, era stata soccorsa in codice rosso, massima criticità. Alla guida della vettura c’era, invece, una donna 45enne. Sono intervenute ambulanza e automedica per i primi soccorsi, poi è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Da quanto è emerso la giovane nell’impatto è stata sbalzata dalla moto ed è finita sul marciapiede. Rilievi affidati alla polizia locale.

Le sue condizioni restano gravi.