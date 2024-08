Un veicolo sospetto parcheggiato in una via periferica di Canzo con due persone a bordo, la decisione di pedinarlo notando, subito dopo, che svolgeva una serie di soste appartate. A quel punto il sospetto che potessero essere delle consegne a domicilio di droga. Gli agenti della squadra mobile della questura di Como hanno deciso prima di fermare un uomo che era stato visto avvicinarsi all’auto: un 58enne italiano che ha spontaneamente consegnato ai poliziotti una dose di cocaina da 0,70 grammi. Poco dopo stessa scena, fermata una donna in questo caso che ha consegnato altri 0,60 grammi della stessa sostanza. Entrambi sono stati sanzionati.



All’auto pedinata è stato intimato l’alt poco più tardi ad Asso. A bordo due marocchini di 27 e 48 anni, perquisiti, sono stati trovati in possesso di, rispettivamente, 330 e 280 euro in contanti. Sull’auto scoperte altre 39 dosi preconfezionate sempre di cocaina per un totale di 25 grammi. L’ulteriore perquisizione nella loro abitazione a Canzo ha portato a scoprire materiale per il confezionamento della droga e 2.700 euro in contanti. Il 27enne, domiciliato a Canzo e risultato irregolare in Italia, e il 48enne, residente in Spagna con permesso di soggiorno spagnolo, sono stati arrestati per spaccio di stupefacenti.