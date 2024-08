Ubriaco camminava in centro a Cantù alle 7 del mattino del 6 agosto. Fermato dai carabinieri li ha minacciati, insultati e non ha voluto fornire le proprie generalità, inizialmente comunicate false. Il 42enne stava percorrendo Corso Europa, una volta accompagnato in ufficio è emerso che a suo carico era stato emesso un foglio di via obbligatorio. E’ stato denunciato per aver violato l’ordine del questore che gli impediva il rientro a Cantù per un anno e anche per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I militari hanno denunciato sempre per gli stessi motivi anche una 61enne di origini tedesche che a fine luglio ubriaca aveva litigato con il marito a tal punto da far richiedere ai vicini l’intervento dei carabinieri.