Febbre Dengue: a Uggiate con Ronago sono scattate le misure di prevenzione dopo la segnalazione di un caso che riguarda una persona residente in paese che sarebbe di recente rientrata da un viaggio in un paese tropicale. Si tratta, dunque, di un caso di importazione come precisa l’Ats Insubria che vuole tranquillizzare i cittadini spiegando che “non si ravvisa alcun tipo di emergenza, il sistema di sorveglianza ha funzionato e la situazione è sotto controllo”. A confermarlo anche il sindaco, Ermes Tettamenti, che ha pubblicato un avviso alla popolazione.

La Dengue, vale la pena ribadirlo, non è trasmissibile da persona a persona ma soltanto tramite la puntura di zanzare infette. Quindi le procedure che si attivano sono volte a evitare che una zanzara possa pungere la persona che ha contratto il virus e poi contagiarne altre.

“Abbiamo ricevuto la segnalazione dall’Ats Insubria e ci siamo attivati con le procedure previste che sono volte a ridurre l’esposizione alle punture di zanzare – ha detto il primo cittadino – quindi nell’area indicata il primo intervento, già nel pomeriggio, ha riguardato i pozzetti mentre nella notte programmata la disinfestazione straordinaria”.

Alla luce di quest’ultima operazione nell’arco di tempo in cui si svolge il trattamento vengono forniti alcuni consigli: tenere chiuse porte e finestre, non lasciare i panni stesi, far entrare gli animali domestici, lavare bene frutta e verdura degli orti.

Mentre più in generale per evitare le punture di insetti: usare le zanzariere, svuotare vasi e sottovasi, cambiare l’acqua spesso alle ciotole degli animali.

La persona in cui è stata riscontrata la malattia è stata visitata all’ospedale Sant’Anna e viene monitorata nei sintomi ma – da quanto si apprende – non ha avuto bisogno di ricovero. “Si tratta di un caso di Dengue da importazione, cioè presa all’estero – sottolinea anche Luigi Pusterla, primario di Malattie Infettive dell’Asst Lariana – finora non abbiamo mai avuto casi autoctoni. Ai cittadini direi di stare tranquilli. E’ importante la procedura di disinfestazione che dovrebbe essere fatta costantemente per eliminare il vettore, cioè il mezzo di trasporto del virus. Virus che – ribadisce – non si trasmette da persona a persona”.

QUI LE INFORMAZIONI relative alla Febbre Dengue – Fonte ISS – Istituto Superiore di Sanità