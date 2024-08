Ulteriore stangata per gli automobilisti lombardi, comaschi in particolare, con nuovi rincari che seguono quelli dei mesi scorsi. In provincia di Como che si sia stati attenti o meno alla guida, rispetto a luglio si registra un aumento del 14,66% tra i più consistenti in regione. Il premio medio RC auto è arrivato in media a 514,93 euro, vale a dire circa 66 euro in più rispetto a dodici mesi fa quando la media era di 449 euro. In Lombardia l’incremento medio è stato del 10%, circa 46 euro in più in un anno.



Il Comasco, insieme con Sondrio e Brescia, ha toccato i valori più alti. E dopo Milano, Brescia e Mantova, Como risulta anche la provincia in cui l’RC auto è più costosa.

E’ quanto emerge dall’Osservatorio congiunto Facile.it – Assicurazione.it che complessivamente però rileva una prima inversione di tendenza per alcune province, dove – su base semestrale, si è visto anche comparire il segno meno come avvenuto a Lodi e Mantova.

A leggere i numeri, infatti, gli esperti parlano di un trend che via via va verso una stabilizzazione dei premi. Questo perché iniziano ad arrivare i primi segnali positivi legati al rallentamento dell’inflazione.

Osservando nel dettaglio tutte le tabelle, curiosamente si scopre anche la variazione dei premi assicurativi nei diversi comuni. Cernobbio con 694 euro fa segnare in un anno un aumento dell’81% mentre Binago con 433 euro in media vede un calo del 48%.

All’atto di stipula di una assicurazione nel Comasco le garanzie accessorie più richieste restano l’assistenza stradale e gli infortuni al conducente. Le auto hanno un’anzianità media che si attesta attorno agli 11 anni.