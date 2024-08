Era andata nel suo paese d’origine, la Turchia, per qualche giorno di vacanza in famiglia ma da quel viaggio non tornerà. E’ morta ieri in un tragico incidente una donna di 43 anni residente a Cantù e molto nota ad Anzano del Parco dove gestiva un bar all’interno del centro commerciale.

E proprio alcuni clienti del bar si sono accorti oggi che il locale non era aperto come al solito. Fuori un cartello con scritto “chiuso per motivi famigliari”, poi hanno avuto la drammatica notizia.



Lo stesso sindaco di Anzano, Rinaldo Meroni, lo ha saputo in queste ore. La ricorda come una persona molto cordiale e sorridente. “Siamo molto dispiaciuti – ha detto – e a nome dell’amministrazione rivolgo le condoglianze alla famiglia”.



Difficile ricostruire la dinamica, sui social vengono riportate le informazioni diffuse dalla stampa turca. Si parla di un taxi che l’ha investita mentre camminava sul marciapiede a Zonguldak città che affaccia sul Mar Nero, sembra che con lei ci fossero la figlia e il marito che sarebbero rimasti feriti. mentre l’altro figlio pare fosse rimasto in Italia.