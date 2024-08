Controlli a tappeto della polizia locale nella notte tra sabato e domenica a Como. Sei pattuglie sono state impegnate nell’area di piazza Volta e in quella di viale Lecco. Controllati sei esercizi commerciali e riscontrate tre occupazioni di suolo non conformi e non autorizzate, tre insegne non autorizzate, una mancata esposizione di tabelle obbligatorie, due violazioni relative all’assenza di etilometri a disposizione della clientela che ne faccia richiesta e una relativa all’assenza di cartellonistica per il divieto di fumo.

Alle 3 di notte è iniziato un posto di blocco in piazza Matteotti, che ha permesso agli agenti di fermare una persona, alla quale è stata sequestrata l’auto, con un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore al consentito. Riscontrata un’altra violazione per guida in stato di ebrezza e un’auto a noleggio senza autorizzazione con conseguente sequestro del veicolo. Infine, sono state elevate tre sanzioni con ordine di allontanamento per bivacco e campeggio e 11 violazioni al codice della strada per guida al telefono, senza cintura o senza documenti.