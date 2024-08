Cantiere di via Borgovico a Como alle battute finali e intanto l’amministrazione comunale prosegue con gli interventi con il maxi piano degli asfalti in città e annuncia nuovi lavori per il mese di settembre, 14 in totale. Lavori che prevedono il rifacimento di strade e marciapiedi.

Nel piano rientrano 27 strade per un totale di 95mila metri quadrati di nuovo asfalto e 18 marciapiedi. Nel dettaglio Palazzo Cernezzi ha stanziato 5 milioni e 807mila euro, di cui quasi 3 milioni mezzo per le asfaltature, 2 milioni e 207mila euro per i marciapiedi e 100mila euro per la manutenzione straordinaria della segnaletica stradale.

Fino al termine di agosto cantiere in corso in via Oltrecolle poi – come detto – via libera ai lavori a settembre. Alcuni potrebbero creare disagio vista la ripresa delle attività e la ripartenza della scuola. Dal 15 al 26 settembre nuovo asfalto in via per Cernobbio durante le ore notturne. Per quanto riguarda il piano di asfalti previsto per settembre, “giorni e orari devono ancora essere pianificati”, fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Maurizio Ciabattoni. Nell’elenco rientrano le vie Piadeni, via Briantea (da via Bari a via Piave), piazza Camerlata, via Varesina (da piazza Camerlata a via Badone) e ancora via Colonna.

Nuovi asfalti anche in via Petrarca e via Pannilani. Prevista infine la sistemazione del marciapiede in via Napoleona (tra via Turati e via Domenico Pino), sempre a settembre con la soppressione dei posti auto.