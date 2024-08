Incendio di cinque automezzi nella notte tra sabato e domenica in via Cairoli a Lurate Caccivio. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile e della sede centrale di via Valleggio. Secondo quanto ricostruito, le fiamme hanno interessato due auto e tre furgoni con danni anche ad una parte di edificio, in una zona di cantiere di un fabbricato in costruzione. Non si segnalano persone coinvolte. Indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incendio.