Controlli dei carabinieri della Compagnia di Cantù sul territorio. Dopo una segnalazione, i militari hanno controllato un’abitazione privata a Novedrate e vi hanno trovato tre cittadini marocchini di 21, 22 e 30 anni, tutti irregolari e già noti alla giustizia, denunciati a piede libero per ingresso e soggiorno illegale in Italia e per la violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina. Accompagnati in questura a Como, gli è stato notificato il decreto di espulsione dal territorio nazionale.

Altri controlli serali, in piazza Garibaldi a Cantu’, hanno portato a rintracciare un cittadino nigeriano di 23 anni, trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish e segnalato all’autorità amministrativa.

Poco dopo i militari della Compagnia di Cantù hanno controllato in piazza Spallino a Carimate un’auto di grossa cilindrata guidata da un 24enne marocchino, che risultava non avere mai conseguito la patente di guida. Il giovane è stato quindi sanzionato per guida senza patente.