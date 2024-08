E’ il gran giorno dell’esordio del Como in serie A. Il momento più atteso dai tifosi azzurri dopo la promozione. Stasera alle 20.45 i lariani scendono in campo a Torino per l’attesissima sfida contro la Juventus. Partita che va a chiudere la prima giornata del torneo di serie A, un turno che ha già riservato soprese, con i pari dell’Inter con il Genoa e del Milan con il Torino, oltre alla clamorosa sconfitta per 3-0 del Napoli a Verona.

Uomini contati tra i bianconeri di mister Thiago Motta, anche se la circostanza non deve creare troppe illusioni. La squadra che scenderà in campo è decisamente competitiva. Nel Como di mister Cesc Fabregas sono invece fuori causa lo squalificato Iovine, i nuovi acquisti Mazzitelli (fermo per una settimana) e il francese Varan, che avrà tempi di recupero decisamente più lunghi. Sostenitori azzurri mobilitati: tutto esaurito nel settore ospiti a Torino e locali della zona pronti a trasmettere la partita per chi non ha invece affrontato la trasferta

Quella di Torino sarà la prima di tre trasferte. Seguiranno quelle di Cagliari e Udine, con l’esordio casalingo fissato per il fine settimana del 15 settembre, con la speranza che lo stadio Sinigaglia sia disponibile.