Un inizio di campionato da dimenticare. Alla “prima” in serie A, dopo oltre due decenni, per il Como è arrivata una netta sconfitta. Nulla hanno potuto i lariani contro una Juventus decisamente carica, motivata e rinvigorita dalla cura Thiago Motta. Un netto 3-0 per i bianconeri ha suggellato la gara che ha chiuso il primo turno 2024-2025.

Stesso punteggio, contro i torinesi, della stagione 1988-1989, nella giornata d’esordio, anche se all’epoca Como-Juventus era andata in scena allo stadio Sinigaglia. Quel 9 ottobre – il campionato era stato posticipato per la concomitanza con le Olimpiadi in Corea del Sud – le reti erano state segnate da Luigi De Agostini, Michael Laudrup e Renato Buso.

Altri tempi, evidentemente. Sono passati decenni e tutto è cambiato, a parte il risultato, appunto. A Torino i lariani di mister Cesc Fabregas hanno resistito nella parte iniziale, poi dopo l’infortunio di Daniele Baselli (uscito al 22′ del primo tempo) qualcosa è cambiato e i padroni di casa hanno preso le redini della partita. Prima rete di Samuel Mbangula – 20 anni, esordiente, schierato a sorpresa – al 23′. Prima dell’intervallo palo di Dusan Vlahovic e in pieno recupero il raddoppio di Timothy Weah. Seconda parte con la Juventus completamente in controllo e un unico lampo dei lariani al 79′ con una conclusione di poco fuori di Gabriel Strefezza, che di poco ha calciato a lato. Al 91′ la realizzazione di Andrea Cambiaso per il definitivo 3-0.

Lariani dunque a zero punti in classifica con le altre squadre sconfitte nel primo turno, Napoli, Lecce e Venezia. Nel prossimo turno il Como è atteso dalla trasferta di Cagliari (ancora di lunedì, il giorno 26 agosto, ma alle 18.30). I sardi in questa giornata hanno pareggiato 0-0 in casa con la Roma.

