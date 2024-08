Ieri a Monteceneri, in Canton Ticino, un bambino di tre anni domiciliato nel Bellinzonese – per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire – è stato trovato privo di sensi all’interno di una delle piscine del locale centro balneare da parte di una bagnina. Immediatamente soccorso dai presenti e in seguito dai soccorritori della Croce Verde di Lugano, il bimbo è stato trasportato con un elicottero della Rega in ospedale. Sul posto sono pure intervenuti agenti della Polizia cantonale. In base a una prima valutazione medica la sua vita non sarebbe in pericolo.