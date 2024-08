Dormiva profondamente, o almeno fingeva di farlo, sperando forse di evitare un controllo. Non è bastato a un romeno di 40 anni, in viaggio su un treno Eurocity da Zurigo verso Milano, svegliato dai militari della guardia di finanza di Como, insospettiti dal suo atteggiamento. Un’intuizione corretta, visto che nel bagaglio l’uomo nascondeva 121 cellulari, risultati rubati o smarriti il 10 agosto scorso alla Street Parade a Zurigo.

I militari delle fiamme gialle sono saliti a bordo del treno per un’attività di controllo. Dopo aver faticosamente svegliato il 40enne, gli hanno fatto la domanda di rito su eventuali merci o denaro da dichiarare. La risposta negativa non ha convinto i finanzieri, che hanno deciso di fare accertamenti sul bagaglio dell’uomo.

Nella valigia hanno scoperto, avvolti in una spessa coperta e minuziosamente impacchettati con carta stagnola per evitare la localizzazione, 121 cellulari con relativa scheda Sim, 71 Iphone e 29 Samsung.

Il 40enne non ha dato spiegazioni credibili sul possesso dei telefoni e sulla provenienza. L’intero carico è stato dunque sequestrato dai militari delle fiamme gialle. Il 40enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione.

Immediati accertamenti, eseguiti in collaborazione con il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Chiasso, hanno permesso di scoprire che i cellulari erano stati rubati, o risultavano smarriti, durante la Street Parade di Zurigo. Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare e contattare i proprietari dei cellulari sequestrati, per riconsegnare i telefoni e raccogliere le denunce di furto o smarrimento.